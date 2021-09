Gloria Lisi presenta i capilista delle liste civiche che sostengono la sua candidatura a sindaco di Rimini

Gloria Lisi ha presentato i capilista delle liste civiche che sostengono la sua candidatura a sindaca di Rimini. Sono: per la Lista Ben-Essere e Transazione ecologica, Gina Ancora, attuale Primaria del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale - Ospedale di Rimini; per la Lista civica Gloria Lisi Sindaco, Roberto Romagnoli, Professore a contratto, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita e Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Università di Bologna; per la Lista civica Rimini per le Imprese, Bonfiglio Mariotti, CEO di Bluenext e presidente di Assosoftware; per la Lista civica Un futuro verde per Rimini, Loris Grossi, Professore di Chimica Organica presso l’Università di Bologna, Campus di Rimini; per la Lista A Political Party, Wendy Ormerod, imprenditrice. Tutti nomi che nelle intenzioni di Gloria Lisi rappresentano l’attenzione e lo spazio che la sua proposta politica ha voluto dare alle scelte di capacità e di competenza per la costituzione delle liste che la sostengono.

Allo stesso modo sono l’espressione dei valori che caratterizzano la sua proposta politica ovvero, la sicurezza e l’equità sociale, l’attenzione all’ambiente e alle problematiche dei giovani, e l’innovazione nel sistema pubblico per mettersi al servizio della comunità.

"Il prestigio professionale e personale dei nostri Capolista parla da solo e dice alla città di Rimini che siamo in grado di governare bene e meglio la città", ha dichiarato Gloria Lisi. "In poco più di un mese siamo riusciti a costruire 5 liste, una grande squadra fatta di persone con grandi competenze, persone serie e capaci, che hanno deciso di mettersi a disposizione della città, perché tutti insieme rappresentiamo la città di Rimini e vogliamo farlo con responsabilità e trasparenza assoluta in modo da rappresentare tutti i concittadini". "Abbiamo messo al centro della nostra proposta la salute, la sicurezza, la scuola, il lavoro e l'ambiente. Ed oltre a scriverlo nei nostri programmi , mettiamo in campo su questi temi persone con valori forti e idee chiare che lavoreranno per il bene di tutti i riminesi"

"La sfida che ci aspetta sappiamo che è una sfida difficile ma appassionante. E l’esperienza di questi 10 anni di governo mi ha insegnato che si possono ottenere risultati che si credevano impossibili. Girando per la città ed incontrando tanta gente sento che Rimini avrà fiducia verso di noi perché siamo l’unico progetto credibile. E a chi ci dà dei "sognatori" , dico solo che a volte i sogni si realizzano"