Gloria Lisi presenta il suo programma dedicato alla famiglia

“Mi sono molto impegnata perché tutta la nostra proposta politica fosse contraddistinta da sobrietà e concretezza, e nel farlo abbiamo voluto che la famiglia fosse la nostra stella polare, proprio perché riteniamo che la nostra famiglia sia il fondamento e la colonna portante della nostra società oltre ogni stereotipo, oltre ogni ideologia, quindi la famiglia intesa come proprio luogo dove si formano le persone e le relazioni”, ha dichiarato Gloria Lisi , presentando il progetto integrato di interventi a più livelli che intende dare sostegno e aiuto concreto alle famiglie, con particolare attenzione a quelle che si fanno carico di situazioni di fragilità. “ A Rimini il problema demografico, che è una delle emergenze da affrontare" continua Gloria Lisi, “si può risolvere dando sostegno e prospettiva alle famiglie, che in aggiunta devono essere accompagnate nella cura e nell'educazione dei figli, fino alla loro piena autonomia”. “Serve inoltre valorizzare il ruolo della donna nella nostra società e nel mondo del lavoro; quindi, di questo pacchetto ci sono una serie di misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro”. “Avere un figlio oggi è una delle pochissime scelte irreversibili della vita” ha detto Gloria Lisi, occorre pensare ad una città a misura di bambino che affronti il tema della natalità, con un grande Piano di politiche familiari, un sistema pensato perché nessuna coppia rinunci ad avere un figlio per mancanza di sostegni adeguati e dove tutti i bambini avranno a loro disposizione gli strumenti necessari per crescere e diventare i riminesi di domani. Questo risultato si può raggiungere solo grazie alla collaborazione del Comune, del mondo del lavoro e delle famiglie”. Concludendo Gloria Lisi ha elencato una serie di provvedimenti che fanno parte della sua proposta elettorale. Tra questi da registrare la volontà di dare vita ad una politica della famiglia che dovrà occuparsi di aiutare i nuclei famigliari in difficoltà, stabilendo un principio di equità fiscale in rapporto al reddito e al numero dei componenti, di differenziare il costo dei servizi in funzione del reddito. Di sostenere le mamme lavoratrici che devono affidare i figli a strutture adeguate per età ad un costo accessibile, fino ad arrivare ai nidi gratuiti. Puntare sui primi 1000 giorni di vita: sappiamo che da questi si forma il 70% del nostro carattere, investire su tutti i nati a Rimini in modo che abbiamo servizi di alta qualità sotto tutti gli aspetti. Sostegno ai genitori, alla casa e al reddito e mediante counseling familiare, ove sia necessario, affinché tutti i nati possano affrontare l'inizio della vita senza disuguaglianze sociali. Rafforzare infine la rete fra Ospedale e territorio in tutti i servizi connessi alla nascita ed alla gravidanza, valorizzando il ruolo strategico del Centro per le Famiglie.