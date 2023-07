Gnassi contro il governo per la cancellazione dei subcommissari: “Golpe bianco contro la ricostruzione"

"Prima i ritardi incredibili ormai quasi tre mesi dall’alluvione e ancora zero dallo Stato per le terre alluvionate. Poi le risorse insufficienti, inadeguate per gli indennizzi a imprese e famiglie al 100% come da impegni della presidente Meloni; poi una struttura centralistica con un Commissario e 60 persone che, al netto di Figliuolo, senza Regione e reti territoriali, si sta già inabissando in burocrazia, lentezza e danni perpetui per le terre colpite. Ora l'inimmaginabile. Dopo aver promesso e proclamato in Parlamento e al Paese intero che la struttura commissariale di Figliuolo sarebbe stata affiancata e integrata dalla nomina dei subcommissari, (i presidenti di Regione) con una struttura tecnica di supporto e un tavolo istituzionale per la ricostruzione con Comuni e reti territoriali, indispensabili per una ricostruzione rapida e vera, e dopo aver votato tale proposta nelle commissioni Ambiente e Bilancio, tra ieri notte e oggi il blitz del governo che fa saltare tutto. Riconvocano le commissioni in tutta fretta con la scusa che non vi era copertura sulle spese della struttura di supporto e la fanno saltare insieme al tavolo istituzionale con i Comuni”. Così il coordinatore per l’alluvione del Partito Democratico alla Camera Andrea Gnassi.

“Una sorta di golpe bianco sull'alluvione, sulla ricostruzione che vuole di fatto togliere di mezzo chi conosce il territorio e può aiutare Figliuolo, e cioè la Regione, gli Enti locali, le reti territoriali economiche e sociali dell'Emilia Romagna. Così si vuole colpire la filiera locale della ricostruzione e con essa la sua rapidità e efficenza. Chi farà le pratiche e quali sono le strutture che dovranno smaltire decine di migliaia di richieste di famiglie e imprese e occuparsi di opere pubbliche? È un golpe bianco perché così si creeranno disagi, lentezze, burocrazie e si creerà caos sociale sul quale specularci sopra politicamente per le elezioni del 2024. Oggi è evidente ciò che il governo Meloni vuole: non la ricostruzione ma L’Emilia Romagna. Era solo una scusa la supposta mancanza di copertura finanziaria per il tavolo istituzionale e per la struttura di supporto dato che il Pd aveva proposto che fossero senza “oneri nuovi a carico della finanza pubblica". È evidente con lo strappo istituzionale di oggi che il governo Meloni non indossa la fascia tricolore che guarda agli interessi e ai problemi dei cittadini e delle imprese, ma accende la fiamma tricolore per le prossime elezioni".