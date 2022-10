Gnassi: "Rigassificatore a Ravenna punto di partenza, per l'autonomia energetica ok ai parchi eolici"

L'ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi, oggi impegnato al Parlamento, torna a parlare sulla necessità della Romagna di raggiungere un'autonomia sul fronte energetico. Lo fa a poche ore dal via libera alla realizzazione del rigassificatore a Ravenna. "Dal Comune di Ravenna è arrivato un segnale importante per tutto il Paese: è stato approvato all’unanimità il progetto per la realizzazione del rigassificatore galleggiante a largo della costa. Un’infrastruttura strategica per raggiungere l’autosufficienza energetica, un contributo fattivo da parte dell’Emilia-Romagna che non si volta mai dall’altra parte e si assume la responsabilità di scegliere su temi decisivi. La dimostrazione che c’è un Paese reale, ci sono la Romagna, la nostra Regione, l’hub energetico ravennate che vanno veloci e fanno seriamente, senza chiacchierare", dice Gnassi.

Che poi aggiunge: "Quello del rigassificatore di Ravenna è un punto di partenza che, torno a dire, deve essere inserito in un grande piano energetico romagnolo da avviare, che individui spazi adatti per installare pannelli fotovoltaici e le zone migliori per costruire i parchi eolici. Nel nostro Adriatico ma fuori dall’impatto visivo, conciliando ambiente, lavoro, bellezza, in due parole una Riviera romagnola sostenibile e all’avanguardia. Sempre con la stessa idea: chi fa deve pagare meno. Se con le rinnovabili la nostra terra dà energia all’Italia, diamo ai romagnoli la possibilità di pagare meno le bollette. E allora lavoriamo insieme sui territori come sappiamo fare, dalla Regione ai Comuni, individuiamo compensazioni, progettiamo con efficacia il futuro della nostra terra e dell’Italia, partendo dai bisogni più concreti, dalla luce, dal gas, dall’energia che ci muove come comunità".