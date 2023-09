Granchio blu, arrivano i ristori dalla Regione; Rossi (Pd): “Serve però la dichiarazione emergenza nazionale"

"Con la legge in approvazione in Aula oggi, la Regione Emilia-Romagna insieme ad altre misure emergenziali, stanzia immediatamente un milione di euro per ristorare i pescatori dei danni economici subiti a causa della proliferazione del granchio blu. E ora anche il Governo italiano, dopo il tavolo convocato nella giornata di ieri al Masaf, martedì 26 settembre, si è mosso” lo dichiara la consigliera regionale Nadia Rossi. La consigliera regionale riminese valuta positivamente le prime azioni inserite in decreto, nell’attesa della sua conversione in legge, e l’annuncio del Ministro Lollobrigida sullo stanziamento di ulteriori 10 milioni oltre ai soli 2,9 già previsti per il comparto pesca danneggiato dall’invasione del crostaceo infestante.

“Tuttavia, siamo convinti che occorra fare di più. Soprattutto per i produttori di vongole della costa emiliano-romagnola: il piano nazionale stanzia risorse per tutta Italia, ma siamo noi ad avere avuto i danni più gravi e a chiedere più attenzione. – rimarca Rossi – Unitamente alla legge in Assemblea Legislativa voteremo e approveremo un ordine del giorno che ho presentato per sollecitare l’intervento del Governo con nuove azioni significative, strutturali e urgenti al fine di affrontare l‘emergenza della proliferazione del granchio blu lungo le coste emiliano-romagnole e per rispondere ai nostri pescatori”.

“In particolare – prosegue Rossi – ritengo che debba essere dichiarato lo stato di emergenza nazionale per l’incontrollata proliferazione del granchio blu e che il Ministero metta a disposizione ulteriori ristori per le attività di pesca e molluschicoltura che hanno scontato danni ingenti nei territori emiliano-romagnoli e soprattutto di Goro e delle Valli di Comacchio. Inoltre, sarebbe opportuno autorizzare a livello nazionale e temporaneamente, solo in questa fase emergenziale, tutti gli strumenti di pesca disponibili per raccogliere il granchio blu. È necessario bonificare completamente le aree dedicate in particolare alla coltura della vongola per poterle far tornare produttive. Servono quindi strumenti eccezionali e servono in fretta”.