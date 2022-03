Green pass e turismo, il M5s di Riccione chiede chiarimenti per organizzare la stagione

E’ prevista per questi giorni l’emissione di un decreto legge che stabilisca il futuro del green pass a partire dal primo di aprile, ovvero da quando per l’Italia cesserà lo stato di emergenza. Se l’intento del Governo sembra quello di allentare le restrizioni anti contagio - sia pur in maniera progressiva - non è chiaro in che tempi ciò debba avvenire in particolare in relazione alle strutture alberghiere, dato che da indiscrezioni pare che l’obbligo del green pass (rafforzato o semplice che sia) verrà in prima battuta tolto soltanto per locali all’aperto e bar e ristoranti con tavoli all’esterno.

"Per la realtà riccionese - commenta Eleonora Ruggeri consigliere comunale Movimento 5 Stelle - che vede nel turismo una delle principali risorse economiche, è di primaria importanza sapere quanto prima come il Governo intenda gestire la questione della clientela alberghiera; questo è il momento in cui, anche in vista della Pasqua e dell’imminente bella stagione, giunge il grosso delle prenotazioni. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha recentemente fatto sapere di stare lavorando a un cronoprogramma che verosimilmente porterebbe a un’estate senza restrizioni a partire da giugno. Ma la categoria degli albergatori non può permettersi di attendere tanto essendo necessario organizzarsi e gestire le prenotazioni al meglio, senza rischiare di incorrere poi in disdette dell’ultimo minuto. Perciò abbiamo sollecitato su questo tema, di grande interesse per molti nostri concittadini che operano nel settore, un chiarimento alle Istituzioni e al Governo. Da subito abbiamo raccolto l’attenzione e l’impegno del senatore del M5S Marco Croatti che ha garantito il suo impegno per avere risposte celeri che possano fugare i dubbi e le incertezze del nostro comparto ricettivo".