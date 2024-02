Guendalina Salvigni: "Poggio Torriana merita una classe dirigente più propensa all'ascolto e al dialogo"

A seguito della nota del sindaco Ronny Raggini di qualche settimana fa, la capogruppo di Territorio e Identità, Guendalina Salvigni, coglie l’occasione per chiarire e integrare alcuni aspetti in vista delle elezioni amministrative di giugno. “Se ci saranno le condizioni giuste per lavorare in discontinuità con l'amministrazione attuale, allora siamo pronte a ricandidarci, consolidando l'attività di questi cinque anni, con persone competenti e programmi nuovi” commenta Salvigni che aggiunge “con umiltà e lealtà, senza alcun dissapore nei confronti della giunta uscente, porteremo avanti alcune istanze dei cittadini. Apprezzo che Raggini sia un sindaco lavoratore perché conosce l’impegno di conciliare la propria vita professionale con l’incarico istituzionale e comprendo anche la sua scelta di responsabilità ambendo a un secondo mandato. Tuttavia, Poggio Torriana merita una classe dirigente più propensa all'ascolto e al dialogo, stiamo intanto organizzando un calendario di incontri pubblici a scopo divulgativo che speriamo siano di gradimento per la cittadinanza e non solo, sul bilancio comunale e sull'ambiente, a breve promuoveremo le due date confermando i nomi delle relatrici e dei relatori”.

“Lanciamo un appello diretto a tutte le cittadine e tutti i cittadini che vogliano partecipare attivamente e provare a fare le cose in modo alternativo. Ci sono progetti di questa legislatura da rivedere, altri da proseguire e nuovi da avviare con un maggiore coinvolgimento della comunità che spesso resta disinformata, per tale ragione abbiamo messo in calendario due iniziative pubbliche nel mese di marzo. L'eventuale candidatura a Sindaca sarà una scelta ponderata, dettata dal mettere a disposizione le esperienze maturate negli anni di formazione, nel lavoro e più di recente nella politica locale” conclude con molta franchezza Francesca Macchitella.