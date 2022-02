Guerra Russia-Ucraina, +Europa: "Ferma condanna al regime russo senza nessuna attenuante"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Un’aggressione senza giustificazioni, questo è ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni. Noi di +Europa Rimini condanniamo l’azione di Putin e siamo a fianco del Popolo Ucraino. Questo weekend, +Europa scenderà in piazza in tutta Italia per sostenere la Comunità Ucraina. La nostra è una ferma condanna al regime russo, nessuna attenuante, ma soprattutto nessun “però l’Occidente”. Vogliamo ribadire all’Anpi di lasciar perdere le storiche ossessioni antiamericane: la Resistenza del popolo ucraino va sostenuta, come fu sostenuta la Resistenza partigiana sul finire della seconda guerra mondiale. Ribadiamo la nostra posizione atlantista. Non ci limitiamo a una richiesta di Pace. Sosteniamo da sempre la necessità di un’Europa federale che possa essere un attore geopolitico credibile. Credibile soprattutto agli occhi dei tiranni che sottomettono popoli e perseguono politiche di annessione e conquista di paesi sovrani, basati su una visione del Mondo che preferiremmo lasciare nei libri di storia.

Per questo, anche oggi, affermiamo che l’Ue deve dotarsi di una politica estera comune, i Governi europei devono comprendere che è necessario parlare con una sola voce, anche superando interessi, spesso, in conflitto. Sarà fondamentale dotarsi di un esercito europeo unico che possa essere garante di una strategia geopolitica comune, o semplicemente un deterrente per chi pensasse di minare l’incolumità dei paesi europei e la loro integrità territoriale.L’Unione Europea, nonostante sia perfettibile, e tutt’altro che vicina ad essere solida, è un progetto politico di successo. Lo testimonia soprattutto la volontà di tanti paesi vicini a volerne far parte. Siamo il Continente in cui i diritti civili sono maggiormente tutelati, basti pensare che i fondi del NGEU verranno erogati solo ai paesi che rispettano i principi dello Stato di Diritto. La strada che stiamo percorrendo è lunga, ma è quella giusta. Le sanzioni che abbiamo imposto e imporremo alla Russia di Putin implicheranno un costo anche per noi europei. Ma non possiamo assistere attoniti a questo scempio ai danni dell’Ucraina. Dovremo compattarci ancor di più per difendere un modello di Mondo, una visione liberale della vita che ormai è parte dei cittadini europei ed occidentali.

Più Europa Rimini