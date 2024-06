I candidati sindaco del comune di Santarcangelo a confronto con Confcooperative

Lavoro e tutela del sociale, servizi e infrastrutture per le imprese i focus con Filippo Sacchetti per PD, Più Santarcangelo! PenSa Una mano per Santarcangelo, Luigi Berlati per Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, Barnaba Borghini per Alleanza Civica