"I Cinque Stelle protagonisti delle prossime elezioni", Croatti fa il punto in tv

Intervistato da Mario Russomanno a VideoRegione per la trasmissione Salotto blu in onda mercoledì, alle 22.30, il parlamentare riminese si è espresso su temi di attualità e politica.

Un'anticipazione rispetto all'assetto nazionale del Movimento che si potrà ascoltare è che secondo Crotti "prenda piede la leadership di Giuseppe Conte e che si realizzi un nuovo Statuto in grado di dare forma stabile al nostro futuro. Mi pare ce ne siano le condizioni".

La questione di Cattolica? "Difenderemo ad ogni costo la ricandidatura a Sindaco di Mariano Gennari che ben ha operato. Avremo probabilmente contro anche il Pd, che sta facendo un grave errore, ma vinceremo". Le alleanze di centro sinistra? "A Bologna probabilmente sosterremo Lepore, a Ravenna forse altrettanto faremo con De Pascale. A Rimini la questione sta diventando delicata, occorre farla finita con i personalismi e parlare di idee per la città. Vedremo. Di certo non si ripeterà quel che accade nel 2016, quando il Movimento non riuscì, per divisioni interne, a presentarsi a Rimini e Ravenna. Stavolta ci saremo, dappertutto".