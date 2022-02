I Giovani dem plaudono la Regione: "Bene i nuovi regionali veloci, ora migliorare le coincidenze"

Dal prossimo 28 febbraio, dal lunedì al venerdì, verrà introdotta una coppia di treni Regionali Veloci di Trenitalia Tper tra Cattolica e Bologna Centrale, a rafforzamento dei collegamenti già presenti in fascia pendolare. Nello specifico, le corse verranno operate con moderni elettrotreni Rock a due piani, e vedranno la partenza da Cattolica alle 6,27 per arrivare a Bologna alle 7,57, con fermate intermedie a Misano Adriatico (6,32), Riccione (6,36), Rimini (6,44), Cesena (7,02), Forlì (7,14) e Faenza (7,24). Il rientro vedrà la partenza da Bologna Centrale alle 18,12 con arrivo a Cattolica alle 19,45 e fermate a Faenza (18,40), Forlì (18,50), Cesena (19,03), Rimini (19,25), Riccione (19,35) e Misano Adriatico (19,39).

"Come dipartimento trasporti dei Giovani democratici della provincia di Rimini - scrivono i giovani dem in una nota -, esprimiamo ampia soddisfazione per l’impegno della Regione, che sul tema del potenziamento del trasporto ferroviario abbiamo incontrato più volte e con la quale manteniamo un confronto costante, e anche per l’impegno determinante dell’ impresa di trasporto Trenitalia-Tper per la realizzazione di queste due nuove corse".

Il dipartimento trasporti dei Giovani democratici aggiunge: "Il nostro obbiettivo, è quello di permettere che vi siano sempre più collegamenti per sostenere la mobiltà pendolare con l’uso del mezzo ferroviario, in favore di quello privato e certamente questa notizia va in questa direzione. Al contempo riteniamo sia fondamentale e auspicabile una sempre più crescente integrazione oraria con coincidenze adeguate nella stazione di Rimini tra le corse delle diverse direttrici Piacenza-Rimini-Ancona e quelle dei servizi Romagna Line Bologna-Ravenna-Rimini, un’importante occasione di interscambio fondamentale per turisti, lavoratori e studenti pendolari. Così come è nostro auspicio il potenziamento, nelle fascia orarie di alto afflusso di mobilità, delle fermate nelle stazioni minori lungo la direttrice adriatica dei servizi Piacenza/Rimini/Ancona".