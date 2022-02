I Giovani democratici plaudono al rinnovo delle flotte di autobus con alimentazione alternativa

Dopo la notizia del via, da parte dell’ amministrazione comunale di Rimini, all’istanza di partecipazione per l’accesso ad un finanziamento finalizzato al rinnovo delle flotte di autobus con alimentazione alternativa a plaudire all'operazione è il Come Dipartimento Trasporti dei Giovani Democratici. Tale iniziativa, che comporterà l’acquisto di 13 nuovi mezzi elettrici dalla lunghezza di 12 metri, a servizio delle corse di linea urbana, vedrà così sostituire i più vetusti mezzi in servizio a trazione diesel e di classe ambientale euro 3 ed euro 4.

"Come Dipartimento Trasporti dei Giovani Democratici della provincia di Rimini - spiegano in una nota - sosteniamo con convinzione questa scelta di investire in mezzi più moderni, accessibili, sicuri, ecologici e tecnologici. Nel documento “Rimini ad altra velocità” , consegnato ad amministratori e istituzioni territoriali, promuoviamo e sosteniamo la necessità di favorire sempre più la presenza di mezzi green, oltre ai già 6 filobus Van Hool AG300 e ai 9 Van Hool Exquicity e ai diversi mezzi presenti a metano, in esercizio nella flotta del Trasporto Pubblico Locale riminese. Infatti, ad esempio, abbiamo proposto la realizzazione di una linea del TPL unica a servizio del centro storico e di interscambio con diverse parcheggi e non solo con mezzi elettrici e la necessità di investire in elettrificazione in linee importanti per la città e non solo, come la 4 e le circolari 18 e 19. Per questo, non possiamo che sostenere questo importante impegno dell’amministrazione, che si aggiunge altri 7,3 milioni di euro che il Comune di Rimini aveva previsto lo scorso anno nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile per acquistare mezzi più moderni, e che può portare a migliorare il comfort dei passeggeri, favorire la transizione ecologica con l’uso di mezzi green, specie se la loro alimentazione proviene ancora di più da fonti rinnovabili e incrementare l’uso del mezzo collettivo".

Mobilità green - Scopri i nuovi servizi al Bike park

"Inoltre, come struttura tematica - aggiungono - esprimiamo ulteriore soddisfazione per l’anticipo della partenza del servizio Shuttlemare nel weekend pasquale, ma come indicato nel nostro documento “Rimini ad altra velocità”, il nostro auspicio e desiderio è che il servizio si possa sempre più allargare nella zona a mare e integrarsi nei servizi di ospitalità con un rafforzamento dei parcheggi scambiatori a monte della ferrovia per le strutture ricettive. Siamo, poi, felici che il Metromare tra Rimini e Riccione in quest’estate garantirà corse 10 minuti, permettendo , così come avevamo segnalato nel documento “Rimini ad altra velocità “, un sempre più necessario e fondamentale interscambio tra i servizi su ferro da e per Bologna/ Ravenna e viceversa per favorire una mobilità lungo la costa di qualità e sostenibile. Inoltre, accogliamo con soddisfazione il proseguo dell’impegno nel sostenere la circolazione di bici e monopattini elettrici in sharing e il raddoppio da 3 a 6 di cargobike, da questa primavera, da poter noleggiare presso il Bikepark, adiacente alla stazione ferroviaria. Siamo, inoltre, felici della conferma della proroga del titolo di viaggio integrato gomma/ ferro del trasporto regionale “Rail Smart Pass” fino al prossimo gennaio e la conferma dell’Estate Card , che permetterà anche quest’anno agli studenti Under 26 di Rimini la possibilità di estendere la validità del proprio abbonamento al trasporto pubblico a tutta la rete Start Romagna, così come anche è fondamentale la notizia della possibilitá di offrire a tutti gli altri under 26 non in possesso dell’abbonamento annuale, l’estate card a un prezzo di 35 euro. Come dipartimento trasporti dei Giovani Democratici della provincia di Rimini esprimiamo estrema soddisfazione per tutte queste notizie, che certamente rispondono alla costruzione di una transizione ecologica, che le piazze delle nuove generazioni chiedono, e che si compone di gesti concreti come questi. Al contempo, siamo al lavoro per ascoltare e continuare a proporre un trasporto pubblico sempre più di qualità e moderno, oltre che a lavorare a proporre sempre più connessioni ferroviarie, perché una provincia di Rimini più connessa è una provincia più green e che abbraccia il futuro".