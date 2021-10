I grillini perdono Cattolica: Franca Foronchi è il nuovo sindaco

Sarà Franca Foronchi il nuovo inquilino di palazzo Mancini a Cattolica. L'esponente del centrosisnistra, infatti, è riuscita a strappare la città ai grillini battendo il sindaco uscente Mariano Gennari. In un ballottaggio caratterizzato da una bassa affluenza, con solo il 46,82% degli aventi diritto che hanno votato, la neo prima cittadina ha ottenuto 4.026 preferenze pari al 63,48% mentre Gennari si è fermato a 2.316 voti che rappresentano il 36,52%.

"Franca Foronchi è il nuovo sindaco di Cattolica - esulta Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna. - Un successo per la coalizione di centrosinistra che ha dimostrato di rappresentare la scelta migliore per il futuro della Regina dell'Adriatico. Non posso nascondere che mi aspettavo questo risultato, arrivato al ballottaggio, ma molto netto, e che, come a Rimini, conferma il Partito Democratico quale perno di questa alleanza. Un risultato già emerso al primo turno, evidenziando il desiderio di cambiamento dei cattolichini. Come gli altri amministratori della provincia di Rimini, nei prossimi mesi Franca Foronchi si troverà ad affrontare sfide importanti, legate alla fase di ripartenza post-pandemia. Ma la nostra forza, la forza del Partito Democratico e di tutto il centrosinistra, è quella di saper fare squadra. Un impegno che non si esaurisce con la fine della campagna elettorale e che proseguirà con i nostri amministratori e amministratrici. Saremo al loro fianco per far crescere Cattolica e renderla una città innovativa e sempre più sostenibile. A Franca e alla nuova squadra che la accompagnerà in questa legislatura il mio augurio di buon lavoro.