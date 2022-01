I grillini si preparano alla scalata di Riccione: "Da mesi al lavoro per coalizione ampia e programma condiviso"

Il Movimento 5 Stelle si prepara a dare la scalata a Riccione in vista delle prossime amministrative e, in occasione dell'incontro con il Presidente della commissione Industria Commercio e Turismo Pietro Girotto per preparare l'evento pubblico del 25 febbraio sul superbonus 110% e sulle comunità energetiche nella Perla Verde, il Marco Croatti, il consigliera comunale Eleonora Ruggeri e il referente Daniele Tomassini annunciano di essere "da mesi al lavoro per provare a costruire una coalizione ampia e un programma forte e condiviso". Nell'appuntamento in programma per giovedì sera nel corso del quale verranno affrontati "due temi importanti per la città, che andranno a comporre una proposta per lo sviluppo del territorio nei prossimi anni", il Movimento 5 Stelle di Riccione ricorda come "si è fatto promotore nei mesi scorsi di un progetto politico trasversale con una forte connotazione civica, centrista e moderata per costruire un fronte ampio in vista delle prossime elezioni amministrative; bene che ora anche il PD ci segua in questo percorso.



Dopo troppi anni di contrapposizioni e fratture è oggi fondamentale unire, aprendo un dialogo tra tutte queste anime con l’obiettivo di costruire un programma elettorale forte, che sappia portare sviluppo e capace di affrontare le sfide che attenderanno Riccione nei prossimi anni. Al centro di questo progetto ci dovrà essere l’aspetto programmatico, le idee, i progetti, le proposte e non i nomi dei candidati; così come è sempre stato in questi mesi di confronti e interazioni, coordinati da Daniele Tomassini, nostro riferimento locale.Siamo certi che se riusciremo a costruire insieme un programma forte, condiviso e credibile, troveremo senza difficoltà anche la figura migliore per realizzarlo nei prossimi 5 anni”.