I professionisti di arte e spettacolo sui confrontano coi candidati: "Vi stiamo addosso su cultura e turismo"

"Vi stiamo addosso", il messaggio riportato da uno striscione appeso alle mura del Castel Sismondo, racconta la volontà di intenti che ha portato alla formazione - a partire da gennaio 2021 - della Rete Pacs (Professionisti Arte Cultura Spettacolo di Rimini). Sabato mattina all'anfiteatro Francesca da Rimini, si è svolto il terzo appuntamento dell'Agorà Culturale indetto dalla Rete Pacs, un nuovo momento di confronto e di dialogo aperto a tutta la cittadinanza sulla progettazione culturale del territorio. Il giornalista Alessandro Carli (San Marino Fixing), moderatore dell’incontro, ha invitato i 6 candidati sindaco (presenti di persona o i loro rappresentanti) a confrontarsi sui principali punti individuati nei mesi scorsi e che fanno parte del "Manifesto" della Rete Pacs: turismo e cultura in cui l'arte, la cultura e lo spettacolo dal vivo sono settori sui quali è necessario investire economicamente; nuova visione degli spazi culturali (si propone una “mappatura” degli spazi urbani da dedicare a tutte le attività artistiche e culturali); incarichi e appalti dove è importante promuovere e veicolare adeguatamente bandi e incarichi, e individuare direttori artistici per la gestione delle realtà culturali del Comune. "La Rete Pacs è uno spazio indipendente, di discussione e confronto sulle tematiche culturali, aperto a tutti, che rappresenta un'occasione preziosa per proseguire anche in futuro un dialogo continuativo e proattivo con gli amministratori della città di Rimini sulla progettazione culturale del territorio", spiega una nota degli organizzatori.