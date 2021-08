Idee in Comune: una nuova lista civica a sostegno di Franca Foronchi per Cattolica

I componenti della lista sono cittadini che operano in vari settori, commercio, sport, educativo, sociale, artistico, culturale, che amano Cattolica e che hanno deciso di mettersi a disposizione per la loro città

“Idee in comune” è l'ultima lista, puramente civica, nata a sostegno della candidata sindaca Franca Foronchi. I componenti della lista sono cittadini che operano in vari settori, commercio, sport, educativo, sociale, artistico, culturale, che amano Cattolica e che hanno deciso di mettersi a disposizione per la loro città. Vogliono contribuire come forza civica a cambiarla e a migliorarla. Condividono il programma del centrosinistra e metteranno in campo le loro energie per realizzarlo e per essere punto di riferimento dei cittadini.

"Sono molto contenta che alle cinque liste già presenti a sostegno della mia candidatura se ne aggiunga un’altra, perché questo significa che c'è voglia di lavorare per la città, c'è fiducia ed entusiasmo per il progetto che abbiamo costruito e soprattutto che ci sono cittadini pronti a mettere in campo le proprie competenze, professionalità, esperienze e sensibilità per la loro comunità. Questo è davvero molto positivo" annuncia Franca Foronchi.

Al momento i componenti della lista sono: Anzini Lorenzo, in arte Loreprod, Dellasantina Giorgio, Franca Roberto, Fiocca Gennaro, Gili Maria Elena, Lopiano Chiara, Lovato Consuelo, Pasini Paola, Russo Ruggiero, Semprini Maurizio, Ubalducci Niccolò, Uguccioni Alessandro, Zecchini Susanna.