Identità alias, via libera in Commissione regionale Parità alla risoluzione per uniformare le procedure di riconoscimento

Per identità alias, ma anche per carriera alias e profilo alias, si intende una procedura amministrativa basata sull’accordo tra ente e individuo, che prevede la possibilità di modificare in registri e atti interni il nome anagrafico con quello che la persona ha scelto per se stessa. “Un riconoscimento importante all’interno di un percorso di affermazione della propria identità di genere, che le istituzioni devono tutelare e sostenere con previsioni condivise e certe. Penso alle realtà che lo prevedono già: le università come quelle di Bologna, un liceo precursore a Ravenna, alcune aziende come Start Romagna o Cidas di Ferrara. Esempi virtuosi che però attuano queste politiche con procedure differenziate e autonome. - spiega la consigliera regionale Nadia Rossi, che ha firmato e votato la risoluzione sul tema presentata dal collega Amico - Credo sia necessario uniformare queste procedure, per garantire spazio a tutte le persone che intraprendono questa strada, possibile anche senza aver iniziato il percorso di riassegnazione di genere, considerato che le domande di accesso all’identità alias sono tra l’altro in costante aumento”.

La risoluzione chiede di individuare buone prassi anche attraverso il coinvolgimento di ANCI, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani e dell’Osservatorio sulle discriminazioni istituito con la LR 15/2019. “Quello dell’identità di genere dovrebbe essere argomento trasversale tra le forze politiche, perché si tratta di civiltà e di stare al passo con i cambiamenti della società. Purtroppo, in Commissione abbiamo visto i soliti leghisti nostrani opporsi con forza alla risoluzione, con un atteggiamento ostativo verso questi temi. Eppure, ci sono amministratori di quel colore politico attenti alla libertà e all’autodeterminazione: penso ad esempio all’aborto o all’eutanasia, o, per citare il presidente della Regione Veneto Zaia, ‘all’omofobia come patologia’. Un testo come quello che abbiamo approvato in Commissione regionale Parità esprime una volontà politica chiara in Emilia-Romagna: quella di uniformare il riconoscimento delle identità alias” conclude Nadia Rossi.

Sull'argomento è intervenuto anche il consigliere regionale della Lega, Matteo Montevecchi, che chiede un intervento del ministro Valditara "contro il proliferare incontrollato di questo abuso nelle scuole”. Spiega Montevecchi: “Rivolgo un appello diretto al Ministro dell’Istruzione Valditara perché intervenga con una circolare ministeriale ad hoc. Solo così si metterebbero a tacere le lobby ideologiche e si fermerebbe il proliferare incontrollato delle carriere alias nelle scuole, un vero e proprio abuso. Occorre richiamare con urgenza al rispetto della legge. La carriera alias consiste in un accordo tra scuola, studente e famiglia (nel caso di studente minorenne), attraverso cui lo studente non viene più chiamato con il suo nome anagrafico, ma riconosciuto e denominato con il suo nome di “elezione” (ovvero il nuovo nome scelto) e con un “genere” diverso rispetto a quello biologico, il tutto sulla mera base dell’autopercezione della sua presunta identità di genere, esattamente come proclamato dall’ideologia gender per cui uno non sarebbe più maschio o femmina sulla base del proprio dato naturale, ma ciò che si sente di essere, ciò che si percepisce al momento. Si tratta di un vero e proprio costrutto ideologico che va a sostituire un dato di realtà”.

Inoltre Montevecchi prosegue: “La carriera alias non si limita alla sostituzione dei documenti scolastici interni del nome anagrafico dello studente con quello di elezione, ci sono anche tutte le ovvie e paradossali conseguenze di questa rivoluzione ideologica: un ragazzo che dichiara di sentirsi femmina potrebbe essere autorizzato a frequentare i bagni e gli spogliatoi delle femmine, e viceversa”.

“Sono pratiche contro legge, perché l’amministrazione scolastica non ha il potere di cambiare i dati anagrafici ufficiali degli studenti” ha aggiunto Montevecchi. Ricordando la mobilitazione dell’associazione Pro Vita e Famiglia che ha già diffidato 150 istituti in Italia ad annullare procedimenti di accettazione della carriera alias. “Vogliamo proteggere gli studenti davanti ai rischi – ha affermato Montevecchi - che corrono finendo in una vorticosa ideologia della fluidità di genere che passa anche attraverso l’assunzione di farmaci ormonali per il blocco dello sviluppo sessuale o addirittura operazioni chirurgiche irreversibili che portano anche gravi conseguenze sulla salute psicofisica. Sono sempre più numerosi, infatti, i casi di detransizione, ovvero di chi vorrebbe tornare indietro e si ritrova compromesso. Siano da monito anche per l’Italia e servano per aprire gli occhi ai docenti, ai dirigenti scolastici e ai genitori stessi. Siano da monito anche ai politici che presentano senza riflettere documenti così ideologici” conclude il consigliere regionale Matteo Montevecchi.