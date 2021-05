Il candidato sindaco Mario Erbetta denuncia lo spaccio in pieno centro storico

A denunciare il degrado del centro storico di Rimini è il consigliere comunale e candidato a sindaco della città mario Erbetta che, in una nota stampa, elenca i gravi problemi che si stanno accumulando nel cuore del capoluogo romagnolo. "Da tempo denuncio il degrado del centro storico - spiega l'aspirante primo cittadino. - Baby gang in via Serpieri, degrado in piazzetta e in stazione e ora spaccio alla luce del sole in via quattro novembre all'altezza del tunnel che porta al mercato coperto. Prima c'erano una farmacia e un'edicola che portavano luce e movimento. Ora via la Farmacia e l'edicola e dal tardo pomeriggio in poi è zona di spaccio a cielo aperto. Io ho abitato per 14 anni in via Aponia (dal 1980 al 1994) e non ho mai visto nulla del genere neanche nel periodo dell'eroina. Ora il mercato coperto dal pomeriggio alle sera è terra di nessuno: bivacchi sulle panchine e spaccio alla luce del sole. La Giunta con la valigia in mano pensa a grandi progetti per il nuovo mercato coperto ma non fa nulla per aiutare i commercianti della zona lasciati a se stessi con la paura costante di non essere al sicuro. Eppure l'Assessore alla sicurezza e alla Polizia Municipale ha un negozio poco distante da questi luoghi di spaccio. Possibile che non se ne sia accorto? E' possibile che nessuno denunci quello che sotto gli occhi di tutti? La Giunta irreprensibile sugli abusi edilizi è possibile che non si sia accorta che Via quattro novembre e la zona del mercato coperto sia una polveriera di delinquenza? Basta buonismo di facciata. Basta girare la faccia dall'altra parte e dire non è nostra competenza la sicurezza. Bisogna prendere provvedimenti e subito e se non si è capaci lasciare il campo agli uomini di buona volontà. Alle prossime elezioni ricordatevelo