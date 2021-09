Il candidato sindaco Mario Erbetta inaugura la sua sede elettorale

"Abbiamo voluto una sede fuori dal Centro Storico per evidenziare in modo simbolico la nostra vicinanza alle periferie di Rimini"

aSbato 4 settembre alle ore 11.00 alla presenza del Candidato Sindaco Mario Erbetta e dei candidati Consiglieri della lista Erbetta Sindaco in Via Monte Titano al civico 69 e' stata inaugurata la sede elettorale del gruppo. "Abbiamo voluto una sede fuori dal Centro Storico per evidenziare in modo simbolico la nostra vicinanza alle periferie di Rimini" dichiara Mario Erbetta "ringrazio la sostenitrice proprietaria dell'immobile che ci ha dato questa sede a titolo gratuito dimostrando che quando ci sono valide idee e tante braccia si possono fare campagne elettorali parsimoniose ma estremamente efficaci" e continua " invitiamo la cittadinanza che ci voglia conoscere e voglia parlare di problematiche della città a venirci a trovare nei prossimi giorni. Ricordo che il giorno 11 alle 11.00 nella vecchia pescheria di Rimini presenteremo ufficialmente tutti i candidati della lista. Seguirà un aperitivo " conclude Erbetta.