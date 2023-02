Il centrodestra di Cattolica compatto per salvaguardare il verde pubblico

Nell'ultimo consiglio Comunale di lunedì 27 febbraio, i gruppi consiliari di Alleanza Civica, Fratelli d'Italia e Lega, sono intervenuti con una interrogazione consiliare riguardo la verifica dell'abbattimento delle alberature e il Piano del Verde Pubblico a Cattolica. "Premesso che - spiegano nell'interrogazione - in questo ultimo periodo, a seguito del rifacimento e riqualificazione di alcune strade cittadine e relativi marciapiedi, stiamo assistendo ad abbattimenti di decine e decine di alberature che, di quelle strade e non solo, ne rappresentavano una cornice paesaggistica importante e ne espletavano una naturale azione di ombreggiamento che non possiamo e non dobbiamo trascurare da un punto di vista ambientale e sul piano turistico e di immagine per la città che intendiamo perseguire".

"Ritenuto dal comune pensiero che ogni albero è un patrimonio per l’intera comunità - proseguono i consiglieri - vista l’azione di benessere che svolge nei confronti della collettività per una migliore qualità della vita e che ne rappresentano quindi quell’elemento distintivo di una città e preso atto che la stessa lista dei Verdi, che di questa maggioranza ne è parte integrante avendone sottoscritto il programma elettorale ne denuncia l’indiscriminata azione di abbattimento di tali alberature, tra l’altro non condivisa, come sembra emergere dalle dichiarazioni uscite sui giornali, chiediamo una pronta verifica del “Piano del verde pubblico” al fine di monitorarne il patrimonio attuale e di valutarne l’equilibrio ambientale complessivo che si intende perseguire".

Con questa interrogazione la coalizione di centrodestra chiede "In base a quali presupposti, analisi e studi si siano basati gli interventi di abbattimento di tali alberature e pertanto se tali abbattimenti siano tutti da considerarsi necessari in quanto le alberature risultassero malate, pericolose, dannose o se diversamente alcune di esse potevano essere salvate. Le perizie tecniche ed agronome che hanno determinato l’abbattimento delle alberature in Via Ferrara, Via Toscana, Via Sardegna, Via Verdi e Via Don Minzoni. Se l’Amministrazione ha intenzione di operare altri abbattimenti in futuro ed eventualmente quali saranno le vie cittadine interessate. Se l’Amministrazione ha valutato l’ipotesi di isolare le radici degli alberi in modo da evitare danni alle fondamenta di strade e marciapiedi.

"Questa richiesta vuole indurre l’Amministrazione ad una più adeguata e ponderata valorizzazione del patrimonio verde della città e per questo di conseguenza ci auspichiamo quanto prima l’adozione di un “Piano dettagliato del verde pubblico” necessario a vagliare con maggiore equilibrio ogni eventuale ed ulteriore intervento di abbattimento che si intenda effettuare in futuro" concludono i rappresentanti dei gruppi consiliari di Centrodestra.