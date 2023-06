Il centrodestra di Cattolica su tutte le furie: presenta interrogazione su mancata riconferma Bandiera blu

Durante l'ultimo Consiglio comunale, andato in scena mercoledì sera 31 maggio, come già preannunciato tutto il centrodestra (Alleanza Civica, FDI, Lega), in maniera unitaria hanno presentato un’interrogazione sulla mancata “Riconferma della Bandiera blu”. “Premesso - si legge nell'interrogazione - che dopo 26 anni la città di Cattolica non vede riconfermata l’assegnazione della bandiera blu quale simbolo a rappresentanza della qualità delle nostre acque di balneazione, della qualità dei nostri servizi e della sostenibilità del nostro territorio sotto il profilo ambientale ed ecologico. Considerato che tra le possibili cause di questa esclusione, come si apprende a mezzo stampa, possono esserci sversamenti in mare. Ritenuto che tale perdita sia uno smacco importante a discapito della città e della sua immagine turistica e che questa esclusione potrà avere una ricaduta sul tessuto socio economico di tutto il settore turistico e promozionale della città, si chiede: la visione della relazione dell’Agenzia inviata all’Amministrazione comprensiva di allegati; se corrisponde al vero che le motivazioni dell’esclusione siano riconducibili agli sversamenti in mare; se l’amministrazione era a conoscenza della possibilità di sversamenti e nell’evenienza quali interventi di manutenzione, nel corso degli anni, sono stati realizzati per impedirli”.

“Noi consideriamo che tale perdita rappresenti uno smacco importante a discapito della città e della sua immagine turistica poiché riteniamo che tale esclusione produrrà una ricaduta sul tessuto socio economico e su tutta la filiera del settore turistico e promozionale di Cattolica- spiega il Capogruppo in Consiglio di Alleanza Civica Riccardo Franca -.È per questo che come ogni comune cittadino intendiamo conoscerne le cause di questa esclusione al fine di fare chiarezza e dare trasparenza alle motivazioni che hanno indotto l’agenzia FEE ad escludere la città di Cattolica dall’assegnazione della Bandiera blu analizzandone le motivazioni e le mancanze che hanno influito sul verdetto finale - conclude Franca -.Restiamo quindi in attesa di una doverosa risposta rispetto a tutti i quesiti posti dall’interrogazione con l’auspicio che sulla base di quanto accaduto si possa quanto prima porre rimedio e riportare a Cattolica la Bandiera blu quale simbolo a rappresentanza della qualità delle nostre acque di balneazione, della qualità dei nostri servizi e della sostenibilità del nostro territorio”.