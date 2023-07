Il centrodestra riminese guarda alle comunali del 2024: "Quando corriamo insieme vinciamo"

Nel pomeriggio di venerdì, i referenti provinciali Antonio Barboni e Roberto Maggioli per Forza Italia, Filippo Zilli per Fratelli d’Italia ed Elena Raffaelli per la Lega, si sono incontrati per dar seguito ad una prima ricognizione in vista delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo giugno 2024.

“Ben 16 comuni andranno al voto, con l’aggiunta - molto probabile - di Riccione, che portano quindi ad un totale di 17 comuni su 27 della Provincia di Rimini. Una tornata a dir poco importante per il nostro territorio che solo pochi mesi fa ha visto un grande successo della coalizione di centro destra in 27 comuni su 27. Quando il centrodestra corre compatto vince". Da qui la volontà, e l’accordo dei partiti di centro destra, di presentarsi uniti in tutti i Comuni coinvolti.

“Siamo il centrodestra. Siamo gli uomini e le donne dei partiti che credono nel fare, nell’impresa, nel lavoro, nel sapere amministrare, nella politica non urlata. Crediamo nei rapporti tra politica e impresa, tra cittadino e amministratori. La sinistra ha da tempo ormai smarrito la via, con Sindaci e amministratori distanti dalle necessità dei cittadini, non più capaci di ascoltare le reali esigenze: città pulite, sicure, veloci, innovative e collegate. E’ tempo di ridare voce a chi lavora, a chi vuole investire, alle famiglie. Bisogna garantire la sicurezza, la cura dei nostri anziani, l’istruzione e la formazione dei nostri giovani, le infrastrutture”.

Da qui la volontà di tornare protagonisti e in prima linea: “Siamo pronti a candidare Donne e Uomini di partito in tutti i Comuni coinvolti. Amministratori capaci e preparati con una chiara idea e visione da proporre ai cittadini per il futuro Governo di quei comuni. Apriremo, ovviamente, a tavoli di confronto con le tante realtà civiche con le quali ragioneremo sulla base delle specificità dei singoli comuni, rinnoveremo alleanze già consolidate negli anni e insieme libereremo questa provincia dal giogo delle sinistre. Allo stesso tempo, ci diciamo da subito pronti a ricandidare i Sindaci uscenti dove già è presente il buon governo di centrodestra. Obiettivo: vincere 17 comuni su 17"