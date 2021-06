Il centrosinistra riminese in cerca della terza via per il candidato sindaco

Riunione del centrosinistra riminese, alla presenza del segretario regionale del Pd Paolo Calvano, per trovare la terza via sul nome del candidato a sindaco di Rimini della coalizione in vista delle elezioni amministrative. L'obiettivo, come riporta una nota stampa, è stato quello di "individuare il percorso programmatico e dei candidati alle elezioni comunali dell’autunno 2021. Al centro del confronto, le proposte che possano raccogliere la sfida della guida cittadina, compatibile con gli obiettivi indicati di innovazione, sostenibilità, solidarietà, merito e partecipazione, che dovranno consolidare le ‘cose da fare’ per la ripartenza post covid della città. Durante la discussione, molto positiva, sono emersi temi e indicazioni di persone, civiche e politiche di alto profilo, aderenti al perimetro della coalizione, dalle qualità adatte a rappresentare l'obiettivo condiviso da tutti di continuare nel cammino qualitativamente elevato di governo della città, capace di tenere insieme tutte le forze del tavolo. Durante la settimana verrà organizzato un nuovo incontro della coalizione per definire nel dettaglio programmi, nomi e percorso".