Il centrosinistra schiera 5 liste a favore del candidato sindaco Sadegholvaad

Oggi, sabato 4 settembre, l’ultimo giorno utile per consegnare le liste in vista delle votazioni amministrative del 3-4 ottobre prossimi. 5 liste, 151 candidati dei quali 72 donne e 79 uomini. 65 anni di differenza tra il candidato più giovane (22 anni, Lista Pd) e il più anziano (87 anni, lista Coraggiosa). Questi alcuni numeri della Coalizione di Centrosinistra a supporto del candidato sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Una coalizione, quella nata intorno al nome del candidato sindaco del centrosinistra, che fotografa un gruppo eterogeneo, ma compatto e composto da persone di diversa provenienza economica e sociale: dallo studente universitario all’imprenditore; dal pensionato all’albergatore; dalla ricercatrice universitaria al commerciante; dall’insegnante all’avvocato; dall’artista all’operatore sanitario, dall’amministratore pubblico al libero professionista; dall’artigiana alla commercialista, dal presidente di una associazione di volontariato all’impiegato di banca. Tutti con un unico obiettivo affrontare quanto c’è da fare per Rimini, una città simbolo in Italia, in Europa nel mondo. Alla firma del documento programmatico partecipano i gruppi e le sigle che hanno lavorato alla formazione della coalizione di Centrosinistra a partire da gennaio 2021.

“Sono molto soddisfatto del lavoro fatto da ogni lista - ha commentato Jamil Sadegholvaad. - Ho avuto modo di conoscere tutti i candidati e le persone che hanno deciso di impegnarsi. Tutte di altissimo livello e con una gran voglia di spendersi in prima persona per rendere Rimini ancora migliore. Grazie alle 5 liste abbiamo una fotografia della Rimini migliore. Le persone che intraprendono con noi questo cammino fanno parte di un progetto vero, inclusivo e che ci permetterà di proseguire per rendere Rimini una città al passo con i tempi. La strada maestra è quella tracciata da Andrea Gnassi e Stefano Bonaccini. Per questo abbiamo scelto una coalizione ricca di idee, di storie, di proposte e di visioni. Solo così il centrosinistra diventa credibile”. “L’innovazione di una città - ha aggiunto Chiara Bellini -si attua anche grazie alla partecipazione dei suoi cittadini, coinvolgendo le associazioni, le comunità, i quartieri periferici. Con Jamil favoriremo una visione condivisa di città, inclusiva, in ottica di uguaglianza e di rispetto verso tutte le diversità”.