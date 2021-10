"Il Comune non convoca il consiglio richiesto dalle minoranze, ricorriamo al Prefetto"

"Il presidente del Consiglio Galassi fa ostruzionismo e dopo ormai due mesi non convoca il consiglio richiesto dalle opposizioni unite. Oggi invece, il comune di riccione, non altri, proprio il Comune, organizza un evento con Nicola Piovani. Previste centinaia di persone. Il compleanno di Riccione si! Ma il consiglio comunale sulla sicurezza no": è la protesta che arriva, tramite una nota, dal Pd di Riccione.

Sempre la nota: "preso atto del tentativo maldestro di imbavagliare il dibattito sulla sicurezza , chiederemo al Prefetto di esercitare il potere sostitutivo, e convocare finalmente il consiglio aperto alla cittadinanza. Preso atto dell’inerzia del Presidente del consiglio comunale, potremmo svolgerlo fuori dalla sala del consiglio comunale presso strutture private. Come previsto dal regolamento. Se la maggioranza vorrà partecipare ne beneficerà il dibattito, ma non si può attendere oltre e non possiamo neppure permettere che l’ostruzionismo della maggioranza, fondato solo sulla paura del confronto con la città, zittisca i riccionesi e eviti il confronto con in problema.