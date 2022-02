Il consigliere Cinzia Casadei boccia il bilancio di Poggio Torriana: "Aumenti per le mense e i nidi"

Il 10 febbraio in consiglio comunale a Poggio Torriana è stato approvato il bilancio con il voto contrario della consigliera di maggioranza Cinzia Casadei, ex assessore alla Scuola e ai servizi educativi. “Benchè il bilancio 2022 benefici ancora delle ingenti risorse derivanti dalla Fusione dei Comuni di Poggio Berni e Torriana - spiega l'esponente della minoranza - vengono previsti un aumento delle tariffe scolastiche del 20% nella mensa e del 30% nei nidi d’infanzia. A settembre le famiglie escluse dal contributo regionale denominato al nido con la regione, si ritroveranno una retta di € 536,90 cioè 86 euro più alta della vicina Santarcangelo, con un servizio nido che finisce 1 ora prima. Avremo una retta più alta anche del vicino nido privato. un taglio di 50 mila euro alle ore di sostegno all’handicap nelle scuole, unico taglio, nessun’altra voce di spesa è stata tagliata".

La consigliera Casadei suggerisce all’Assessore alla scuola Francesca Macchitella di "rispolverare il progetto dell’educatore di plesso, messo in soffitta dalla pandemia, che contribuirebbe a contenere la spesa mantenendo la qualità del servizio e all’Assessore ai lavori pubblici Franco Antonini di cercare nei suoi capitoli di spesa qualcosa a cui può rinunciare in favore di una causa più nobile, perchè perfino in un semplice bilancio famigliare quando bisogna tagliare ognuno si toglie qualcosa".

Il voto contrario della Casadei era stato annunciato insieme a consigli e suggerimenti "rimasti inascoltati, anzi addirittura

la Giunta dichiara che "non sono emersi dalla discussione politica successiva all’approvazione del DUP, elementi che determinino la necessità di apportare modifiche al documento già approvato (Del.C.C.42/2021)" mentre al contrario, gli elementi erano stati forniti con due documenti agli atti del consiglio di approvazione del documento unico di programmazione relativi ad una astensione e un voto contrario nel gruppo di maggioranza La Giunta ha quindi deciso di ignorare e "tirare dritto"".