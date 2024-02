Il consigliere Stanchini annuncia il passaggio al gruppo consiliare della lista civica “Un bene in comune”

"Dopo una lunga riflessione ho maturato la decisione di aderire al gruppo consiliare della lista civica “Un bene in comune”". L'annuncio del consigliere comunale di Santarcangelo, Gabriele Stanchini, arriva con un comunicato stampa dove lo stesso sottolinea che la sua decisione è arrivata "per contribuire, assieme ai consiglieri Domenico Samorani, Jenny Dolci, Barnaba Borghini e al resto della squadra, a rafforzare ulteriormente quello che è un grande progetto perfettamente in grado di offrire una reale alternativa a Santarcangelo dopo decenni di ininterrotta amministrazione del Partito Democratico. Ci tengo a ringraziare particolarmente i colleghi e amici con cui ho collaborato in Lega come il consigliere comunale Marco Fiori, il consigliere regionale Matteo Montevecchi e il consigliere comunale riminese Andrea Pari con i quali continuerà sicuramente una stretta collaborazione a livello territoriale".

"Oggi più che mai - sottolinea Stanchini - Santarcangelo è contendibile e un’alternanza farebbe sicuramente bene per uscire dallo schema del “partito padrone” che di danni nella nostra città ne ha già fatti fin troppi. Continua il mio impegno per Santarcangelo per mettere fine ad un sistema che ha originato, purtroppo, cittadini di serie A e cittadini di serie B".