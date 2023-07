Il Consiglio comunale di Santarcangelo approva l'assestamento di bilancio

Il Consiglio comunale di ieri (mercoledì 19 luglio) si è aperto con una serie di comunicazioni all’assemblea. La presidente Cristina Fabbri ha ricordato la strage mafiosa di via d’Amelio nella ricorrenza del 31° anniversario, chiedendo di osservare un minuto di raccoglimento per Paolo Borsellino e le altre vittime, mentre la sindaca Alice Parma ha condiviso con il Consiglio la gioia e il sollievo per la grazia concessa dall’Egitto a Patrick Zaki, cittadino onorario di Santarcangelo. Il capogruppo Domenico Samorani (Un Bene in Comune) ha quindi letto una comunicazione relativa alle ragioni della sua assenza nelle ultime sedute, mentre l’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli ha rinnovato il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa del revisore contabile Vener Ognibene.



Dopo la presentazione delle interrogazioni con relative risposte, lo stesso assessore Zangoli ha introdotto la modifica al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, relativa all’aggiunta di un comma per sospendere il pagamento del canone mercatale in caso di decesso dell’operatore. La delibera è stata approvata con il voto a favore della maggioranza (Partito Democratico, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo) e l’astensione dell’opposizione (Un Bene in Comune e Lega Salvini premier Romagna).



Sempre l’assessore Zangoli ha illustrato l’aggiornamento del Documento unico di programmazione 2023/25, che recepisce i provvedimenti approvati nei precedenti Consigli comunali relativi al contributo del Comune di Rimini per la realizzazione della rotatoria tra via Vecchia Emilia e la SP136, i finanziamenti Pnrr per la transizione digitale e la riqualificazione dei due caselli lungo l’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino. Con il voto favorevole della maggioranza – mentre l’opposizione si è espressa in senso contrario – l’aggiornamento del Dup è stato approvato. Introducendo l’assestamento generale del bilancio 2023/25 con applicazione allo stesso di parte dell’avanzo di amministrazione 2022, l’assessore Zangoli ha sottolineato che tutto l’avanzo libero è stato impiegato per spese certe, con un ruolo di primo piano per i servizi scolastici. Si registrano poi una serie di contributi a saldo e allineamenti contabili, da Santarcangelo Festival a FoCuS, dall’Unione dei Comuni a Hera (quest’ultimo con un beneficio finanziario per l’ente pari a 120mila euro), mentre gli aumenti dei costi per le opere pubbliche e il trasporto pubblico locale sono stati coperti con maggiori entrate da recupero del gettito Imu pregresso (90mila euro), dividendi da Romagna Acque e incassi sulla gestione dei loculi in seguito alla conclusione del project financing con la società in house Anthea. Anche l’assestamento di bilancio è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario dell’opposizione. Il Dup 2024/26 contenente indirizzi di politica tributaria e tariffaria, Piano triennale dei lavori pubblici, programma delle alienazioni e schemi di bilancio, è invece allo stato attuale un mero adempimento – ha spiegato in sostanza l’assessore Zangoli – dal momento che l’atto dovrà poi essere aggiornato contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 2024. La delibera ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza, mentre l'opposizione ha espresso voto contrario.



La vice sindaca e assessora alla Cultura, Pamela Fussi, ha invece presentato al Consiglio le modifiche allo statuto della Fondazione Culture Santarcangelo, adottate per istituzionalizzare l’evoluzione nel tempo dell’attività e dell’organizzazione di FoCuS. Nata nel 2007 per gestire il Supercinema, infatti, la fondazione ha successivamente preso in carico attraverso il contratto di servizio la gestione degli altri istituti culturali cittadini (biblioteca Baldini e Musei comunali) e l’organizzazione di eventi culturali, attività non più accessorie ma strutturali. L’organigramma si è evoluto di conseguenza con l’introduzione del direttore generale e del comitato di coordinamento, che ora entrano nello statuto. Le modifiche statutarie, ha concluso la vice sindaca, consentiranno inoltre di rinnovare il contratto di servizio tra Comune e FoCuS per aggiornare azioni e obiettivi. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario dell’opposizione. In chiusura della seduta, la capogruppo Paola Donini (Partito Democratico) ha illustrato l’ordine del giorno sul disegno di legge “Disposizioni per l'attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario”, approvato con il voto favorevole della maggioranza mentre l’opposizione ha espresso voto contrario.