Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e Daniela Angelini torna ad essere sindaco di Riccione

Daniela Angelini torna ad essere sindaca di Riccione. I giudici del Consiglio di Stato, infatti, hanno accolto il ricorso della coalizione che aveva portato l'Angelini alla carica di primo cittadino dopo che, nel giugno 2023, il Tar aveva disposto l'annullamento delle elezioni avvenute appena un anno prima. Nella decisione, come riporta la sentenza emessa lo scorso 10 ottobre e diffusa oggi, si legge che "il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza respinge il ricorso di primo grado. Compensa le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa“…”E da mandato alla segreteria di comunicare la presente sentenza al Sindaco di Riccione e al Prefetto di Rimini“.

"Ha vinto Riccione, hanno vinto i riccionesi che finalmente potranno riavere l’amministrazione che avevano scelto". E' stato il commento a caldo di Daniela Angelini che aggiunge "In queste settimane ho lavorato insieme alla mia squadra, ai partiti e alle liste civiche che compongono la mia coalizione per mettere ulteriormente a punto idee e programmi. Ripartiamo subito, immediatamente: ci aspetta un grande lavoro per Riccione". Da oggi quindi si chiude la parentesi del commissariamento e dopo 4 mesi Daniela Angelini torna sindaca. “Ringrazio la commissaria Rita Stentella e il subcommissario Alfonso Agostino Soloperto per il prezioso lavoro portato avanti in questi mesi - argomenta Angelini -. Ci siamo numerose volte confrontati e ho sempre avuto l’impressione di avere di fronte persone che avevano a cuore l’interesse della nostra città”.

"Ora Riccione ha di nuovo una solida guida politica - prosegue la sindaca. - Eravamo convinti di avere subito una grave ingiustizia che arrecava un grande danno soprattutto alla città. Per questo abbiamo avuto sin dal primo momento la convinzione di dovere presentare appello alla sentenza del Tar dell’Emilia Romagna che di fatto mortificava la volontà dei riccionesi. Chi ha presentato ricorso contro le elezioni del 2022 si è assunto la responsabilità di lasciare Riccione senza un governo per molti mesi in piena estate: verrà giudicato dai cittadini ma ora è il momento, finalmente, di voltare pagina”. Daniela Angelini, la sua squadra di giunta e tutti i componenti della sua coalizione sono pronti a riprendere il lavoro interrotto per quattro mesi. "Riccione ha la necessità di ripartire in fretta attraverso alcune grandi opere strutturali, una vasta e puntuale attività di manutenzione, decoro e pulizia, mantenendo altissima l'attenzione verso le fragilità e i bisogni sociali. È grande peccato avere perso tempo e lasciato la città senza una guida politica durante un momento delicato come l'ultima stagione estiva: ora dovremo essere bravi a recuperare in fretta. Ai riccionesi posso assicurare che il nostro impegno sarà totale".

A commentare la notizia Filippo Sacchetti (segretario provinciale del Pd) che in una nota afferma: "Il consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato dalla maggioranza di Riccione. Giustizia è fatta. Daniela Angelini torna sindaca. Contenti e soddisfatti, per non aver mollato, aver portato avanti per tanti mesi le nostre ragioni, per aver difeso la democrazia e il voto chiaro dei riccionesi. È una buona notizia non solo per la città che potrà ripartire nel pieno delle sue funzioni, dopo la gestione commissariale. Ma anche per l’intera provincia, che ha bisogno che il secondo Comune del territorio sia operativo, propositivo, dialogante e sinergico per attuare quelle politiche di rete che sono fondamentali. Bentornata quindi a Daniela e buon lavoro per i suoi cittadini, e “grazie” alla Lega e al centrodestra per avere ancora una volta screditato l'immagine di Riccione anche in questi mesi con proclami e dichiarazioni spesso fuori luogo".

Apprezzamenti per la Angelini sono arrivati da Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, che ha commentato sulla sua pagina Facebook “il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Daniela Angelini. Grande notizia! Leggeremo poi le motivazioni ma Daniela torna sindaco di Riccione. Avanti così”. Intervenuto anche Riziero Santi, segretario Pd Riccione: “Il centrosinistra ha vinto il ricorso. La Angelini torna Sindaca di Riccione. Adesso testa bassa e pedalare“.