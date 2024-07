Il Consiglio provinciale adottato il Piano territoriale di area vasta

Nella seduta di lunedì, il Consiglio Provinciale ha adottato a maggioranza (astenuta l’opposizione) il Piano territoriale di area vasta (PTAV). Il Consiglio ha infatti deciso sulle osservazioni presentate, tenendo conto degli esiti del percorso partecipato svolto nella fase di consultazione pubblica, e ha conseguentemente adottato la proposta di PTAV sottopostagli dal presidente Jamil Sadegholvaad.

Oltre la metà delle osservazioni complessive sono state accolte (totalmente o parzialmente), più dei due terzi con riferimento alle richieste dei Comuni, a riprova del tenore collaborativo dei contributi pervenuti, realmente finalizzati al miglioramento del Piano. Con l’adozione il Piano entra ora in salvaguardia e viene trasmesso alla Regione Emilia-Romagna per l’espressione del parere del Comitato Urbanistico Regionale, in quanto autorità competente per la valutazione strategica ambientale e territoriale del Piano. A seguito del parere la Provincia approverà definitivamente il PTAV.