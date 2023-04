Il Consiglio provinciale approva il rendiconto: un avanzo di 9,4 milioni, investimenti in strade e scuole

Nella seduta del 26 aprile, il Consiglio provinciale ha approvato a maggioranza (voto contrario dell’opposizione) il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022. Come illustrato dalla consigliera delegata al bilancio Manuela Guaitoli e dal responsabile del Servizio economico finanziario Pierpaolo Deluigi, il rendiconto della gestione del bilancio 2022 conferma la solidità dei conti della Provincia pur in un contesto macroeconomico difficile, caratterizzato dalla crisi del mercato dell’auto e, conseguentemente, dalla riduzione di gettito dell’imposta provinciale di trascrizione (Ipt), e dall’aumento dei costi dell’energia elettrica, del gas e delle materie prime; aumenti, questi, che si sono tradotti in un incremento delle spese di gestione degli immobili scolastici e di realizzazione delle opere pubbliche.

Il risultato finale è un avanzo complessivo di 9,4 milioni di euro, dei quali 3,2 milioni di euro costituiscono l’avanzo libero, somma che potrà essere utilizzata nell’anno in corso per garantire gli equilibri finanziari del bilancio e per finanziare le spese di gestione del patrimonio scolastico e stradale. Proprio la crescita degli investimenti nella manutenzione delle strade e degli edifici scolastici, sostenuta da trasferimenti statali e dai fondi PNRR, rappresenta il dato più positivo del bilancio della Provincia, passando dai 4 milioni del 2018 ai 17,5 milioni del 2022.

Strettamente legata al rendiconto della gestione, è stata poi approvata, sempre a maggioranza (astenuta l’opposizione) la prima variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Questa prima variazione, infatti, utilizza 1,9 milioni di euro dell’avanzo libero del rendiconto della gestione del bilancio 2022 e segna un rafforzamento delle spese di investimento per strade e scuole. In particolare, con questa prima variazione vengono destinati 500 mila euro per l’adeguamento sismico dell’I.T.E. Valturio di Rimini, 1,5 milioni di euro per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità provinciale, 2,5 milioni di euro (fondi PNRR e risorse proprie) per la palestra scolastica Molari di Novafeltria, 2 milioni di euro (fondi PNRR) per la palestra dell’I.T.E. Valturio di Rimini, 30 mila euro per il trasporto degli studenti a palestre esterne, , 200 mila euro (risorse UE) per i progetti Interreg Central Europe Gift (sulle infrastrutture verdi) e Central Europe Circular Weeep (politiche rurali per la riduzione il riuso di rifiuti).

Approvata, infine, all’unanimità la delibera di accettazione della donazione, con vincolo di scopo, delle aree necessarie alla costruzione della nuova palestra Molari del Polo scolastico “Tonino Guerra” di Novafeltria. In pratica, il Comune di Novafeltria dona l’area del dismesso campo da calcio e la Provincia vi costruisce la nuova palestra scolastica.