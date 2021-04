"Il coprifuoco un errore colossale", il Pd Rimini contro il provvedimento

"Il coprifuoco alle 22 fino al 31 uglio? Lo ritengo un errore colossale. Sono vicina ai nostri operatori che da più parti chiedono regole certe". Così Marcella Bondoni responsabile Turismo Partito Democratico Provincia di Rimini. "Il nostro territorio, il cui perno principale è rappresentato dal turismo, in questo anno orribile, ha visto via via scemare quantitativi di fatturato enormi. Qualche giorno fa il report della camera di Commercio della Romagna ha restituito dati da far tremare i polsi: - 45,9% di arrivi, -44,4% presenze (con un segno marcato negativo per gli stranieri – 67,3%) Anno nero quindi a causa del Covid-19 (Decreti restrittivi sulla libertà di movimento, timore del contagio, difficoltà economiche). Oggi dobbiamo essere già con lo sguardo rivolto in avanti altrimenti la ripresa sarà impossibile. Ritengo che i nostri operatori si siano attrezzati al meglio e oggi abbiano la capacità di mettere in atto tutti i protocolli di sicurezza per ridurre al massimo i possibili contagi Covid. In alcune realtà hanno aggiunto anche ulteriori misure di prevenzione. E poi c’è la campagna vaccinale che in Emilia Romagna sta funzionando a ritmi serrati e con ottimi risultati".

Prosegue Bondoni: "Questo provvedimento, porta a favorire il turismo internazionale in quei paesi dove queste limitazioni non sono in vigore. Non possiamo permettere che realtà quali la Spagna o la Grecia sottraggano fette importanti di mercato alla nostra Riviera. Fonti del Governo parlano di «tagliando a metà maggio» e confermano che «se i dati epidemiologici lo permetteranno il coprifuoco alle 22 non è destinato a restare fino al 31 luglio», termine di scadenza del decreto, ma sarà già tardi. L’indeterminatezza delle regole per la prossima estate ci fa perdere tempo prezioso soprattutto rispetto alla clientela straniera. Oltre confine c’è tanta voglia d’Italia e di Rimini ma con tali restrizioni le persone non prenotano. Non possiamo neppure assumere un atteggiamento ‘attendista’ poichè i pubblici esercizi, i locali e tutto il settore economico turistico è allo stremo. Vorrei che dal Pd nazionale sia avviata subito una discussione seria e soluzioni rapide affinchè i nostri operatori possano organizzare al meglio la stagione turistica in vista dell’estate".