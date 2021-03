Il governatore Bonaccini ospite di un evento online di "Futuro verde per Bellaria"

A moderare l'incontro sarà Alessandra Gori, socia del gruppo civico per l'Ambiente Futuro Verde per Bellaria Igea Marina"

il Gruppo Civico per l'ambiente "Futuro Verde per Bellaria Igea Marina" ha organizzato un incontro su Facebook lunedì a partire dalle ore 17.30 con il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, la vicepresidente dell'assemblea legislativa regionale Silvia Zamboni e il presidente regionale di Legambiente Lorenzo Frattini. A moderare l'incontro sarà Alessandra Gori, socia del gruppo civico per l'Ambiente Futuro Verde per Bellaria Igea Marina".

"La Regione Emilia-Romagna è scesa in campo per sostenere la necessaria sfida della riconversione ecologica - viene spiegato Diversi provvedimenti sono stati recentemente varati: il Patto per il Lavoro ed il Clima, l'acquisto di 86 moderni elettrotreni per il trasporto regionale, il progetto “Mettiamo radici al futuro” e tante altre azioni che si ispirano e concretizzano il concetto di sostenibilità. Come “Futuro Verde per Bellaria Igea Marina” abbiamo deciso di organizzare un momento di dibattito su queste diverse azioni e parlare delle sfide future che la nostra comunità dovrà intraprendere". L'evento sarà visibile sulla pagina Facebook https://fb.me/e/1E0ynVa4r