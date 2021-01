Il M5S inaugura il nuovo ufficio: "Parte la maratona verso le elezioni comunali a Rimini"

Il primo ufficio aperto al pubblico in Emilia Romagna dalla deputata Giulia Sarti e dal senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle. Da qui parte una lunga maratona che avrà una tappa importante nelle prossime elezioni amministrative di Rimini.

Purtroppo per un imprevisto lavorativo dell’ultima ora, Giulia Sarti non è riuscita a partecipare alla conferenza stampa. Dichiara “sono molto dispiaciuta ma non mancheranno presto le occasioni di incontrarsi.”

Grande interesse per l’apertura dell’ufficio multimodale e della segreteria on-line che permetterà di attivare e coordinare meglio momenti di ascolto crescita e confronto sul territorio. A presentarsi davanti i giornalisti, il senatore Marco Croatti e il sindaco di Cattolica Mariano Gennari.

Tema centrale della conferenza: “Alle prossime elezioni il Movimento 5 Stelle sarà presente a Rimini”. È 12 anni che il Movimento lavora sul territorio, si sta preparando per affrontare le prossime elezioni riminesi con consapevolezza e con la volontà di contribuire in maniera attiva al bene della comunità. L’ufficio inaugurato oggi è uno strumento che evidenzia ancor più la presenza in città e sulla provincia. Inoltre, segreteria@movimento5stellerimini.it sarà un nuovo riferimento messo a disposizione di chiunque voglia far emergere argomenti e situazioni locali o di ambito nazionale.

"Sono mesi che stiamo lavorando per trovare questo spazio – racconta il senatore Croatti – ma in realtà è una necessità che deriva da un percorso di anni. Il Movimento 5 Stelle a Rimini va ad elezioni, sia chiaro. Chi potrà parlare a nome del Movimento 5 Stelle sul territorio sono i portavoce eletti, ognuno per le proprie competenze - continua il senatore – ci chiedono con ci ci presenteremo alle prossime elezioni, adesso quello che è sicuro è che stiamo lavorando per il bene di Rimini. Quando ci saranno interlocutori ufficiali che vorranno incontrarci, noi li ascolteremo. Questo spazio ci permetterà anche di migliorare il lavoro che portiamo avanti quotidianamente".

“La giornata è logica conseguenza di un percorso – chiosa il sindaco Gennari – sono fortunato ad avere sul territorio un lavoratore instancabile come il senatore Croatti sempre al fianco dei cittadini. Questo spazio presentato oggi è molto funzionale, un luogo fisico dove ascoltare i cittadini un’officina di idee dove coltivare il futuro. - continua Gennari - rapporti con il PD? Nessuno mi ha contattato, la mia posizione è chiara, la mia candidatura sarà con lista Movimento 5 Stelle e con una lista civica di persone con cui ho avuto modo di confrontarmi in questi anni. Civici puri che hanno apprezzato il lavoro fatto per la città, una direzione data sia dalle stelle del Movimento che dalle priorità". A Cattolica, abbiamo centrato più obiettivi di quanto ci eravamo prefissati ed i cittadini hanno dimostrato la loro vicinanza. Sono il giudice più severo di me stesso, se non ero in grado di fare qualcosa di concreto per la mia città, che quest'anno compie 750 anni, non mi sarei mai esposto".