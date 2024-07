Il neo sindaco Sacchetti a "Salotto Blu": "Santarcangelo al centro di relazioni territoriali strategiche"

Filippo Sacchetti, trentasei anni, è il nuovo sindaco di Santarcangelo, sostenuto da una coalizione di centrosinistra. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99, il primo cittadino ha svolto considerazioni riferite alle prospettive della comunità che guida: "La nostra è cittadina attiva, con grande energia imprenditoriale e solida tradizionale culturale. La nostra collocazione e le relazioni coltivate ci favoriscono: siamo sull' asse di sviluppo della Via Emilia, a pochi chilometri da Rimini, capoluogo di provincia e capitale riconosciuta del turismo. Costituiamo la porta verso la Val Marecchia, densa di storia, opportunità ambientali e iniziative economiche. In somma, abbiamo condizioni ottime per guardare al futuro con fiducia". Un obbiettivo realizzabile? " Il recupero, dopo quindici anni, dello stabile della ex Fonderia. Ce la faremo, vogliamo trasformarlo in un centro culturale, di arti e mestieri".