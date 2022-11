Il nuovo governo mette un freno al progetto sulle Case di Comunità e da Rimini arriva un grido d'allarme: così "miliardi di euro di investimento rischiano di saltare". A dirlo è l'assessore comunale alle Politiche della salute Kristian Gianfreda, citando le parole del neo ministro alla salute, Orazio Schillaci, che si chiede se le case di comunità siano "la risposta giusta per il territorio". Gianfreda ricorda invece come il progetto fosse "ritenuto fino ad oggi un architrave del programma nazionale di sviluppo del sistema sanitario territoriale". L'obiettivo delle case di comunità, ricorda l'assessore riminese, è "quello di dare ai cittadini spazi fisici di riferimento dove poter accedere ai servizi di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, andando così a creare presidi di prossimità sul territorio in raccordo con le altre infrastrutture sanitarie". E questo percorso, il territorio riminese lo aveva già iniziato a percorrere: "Non ci siamo fatti cogliere impreparati nel momento in cui si è aperta l'opportunità del Pnrr", spiega. Tanto che "a Rimini le case della Comunità non sono sulla carta- puntualizza Gianfreda- ma sono progetti in fase di realizzazione". Infatti la prima struttura in via Settembrini è "un cantiere in corso, con il primo mattone posato nel marzo scorso". Mentre l'iter è avviato anche per gli altri due presidi previsti: è stata individuata la sede per la casa della comunità di Rimini nord, mentre solo poche settimane fa è uscito l'avviso esplorativo per quello di Rimini sud, a Miramare. Dunque, "mentre si parla di 'valutare' e 'riflettere', termina l'assessore, "ci sono territori che hanno messo da parte le parole per passare ai fatti". Ma ora "ci sono in ballo miliardi di euro di investimento- ammette- che rischiano di saltare".