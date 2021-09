Il Pd di Cattolica organizza un confronto pubblico sulla sanità con l’assessore regionale Donini

Venerdì sera alla casa del Pescatore di Cattolica il Pd organizza un confronto pubblico dove si parlerà di sanità. Per l’occasione sarà presente l’Assessore Regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini che insieme alla candidata sindaca del centrosinistra Franca Foronchi ragionerà su un settore strategico per la vita delle persone, ancora di più in questo particolare momento storico. Il titolo scelto per la serata è “Attraverso il Covid, prospettive per la sanità dal panorama regionale a Cattolica”. Per potere accedere all’iniziativa è obbligatorio avere con sè il Green Pass che verrà controllato all’ingresso.

“Per il PD il tema della sanità, insieme alla scuola e al lavoro, che nel nostro territorio è sinonimo di turismo, commercio, pesca e industria, è una priorità nell’agenda politica e nel programma elettorale – dichiara Alessandro Belluzzi, segretario Pd di Cattolica - Sulla base di questo abbiamo ritenuto utile costruire momenti di confronto pubblico con i vari Assessori Regionali di riferimento e la candidata sindaca Foronchi, venerdì 24 settembre alle h.18.30 arriveranno a Cattolica l’Assessore Regionale al turismo, commercio Andrea Corsini e al bilancio Paolo Calvano, proprio perché la Regione è uno snodo strategico per scelte ed investimenti che toccano da vicino i territori e i suoi cittadini. Questa pandemia ci ha fatto capire ancora di più quanto sia fondamentale il settore della sanità e il personale che ci lavora ed è per questo che devono essere fatti tutti gli sforzi non solo per preservare ma anzi per valorizzare i presidi territoriali e le sue competenze professionali che nel nostro caso si chiamano ospedale Cervesi ed RSA, ricordo che il primo è un punto di riferimento per tutta la Valconca e territori vicini marchigiani come Gabicce Mare e Gradara”.