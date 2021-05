Il Pd di Riccione guarda alle elezioni 2022 e lancia un laboratorio di idee

E' stato presentato lunedì mattina presso lo “Chalet Del Mar” piazzetta Dante Tosi, il progetto “LabRiccione2022 - laboratorio delle idee per la Riccione del futuro”, realizzato dal Partito Democratico riccionese. Si tratta di un questionario semplice e veloce attraverso il quale i cittadini, spigano i dem, "potranno, con le loro risposte, contribuire ad evidenziare le priorità da cui dovrà ripartire la Riccione del futuro. Il tratto distintivo del questionario è proprio lo spirito propositivo sul quale cogliere idee e spunti per poter elaborare un programma elettorale che nasca appunto dall'opinione dei cittadini". Il questionario, in forma cartacea, sarà consegnato personalmente e ritirato presso dei punti raccolta che si organizzeranno durante i fine settimana nei luoghi più frequentati del quartiere. Sarà disponibile anche una versione digitale raggiungibile attraverso i canali social del Pd di Riccione ( Facebook e Instagram). "Le risposte che verranno raccolte, in forma assolutamente anonima - concludono dal Pd - rappresenteranno un patrimonio di idee con le quali confrontarsi con le altre forze politiche che vorranno condividere con noi, il percorso che ci porterà alle prossime elezioni amministrative. Dopo questo lungo periodo di restrizioni e sacrifici, dove oggi la normalità si sta facendo lentamente spazio, riteniamo fondamentale cogliere le sensibilità e le priorità dei nostri concittadini per condividere un importante percorso di ascolto partecipato. Ci auspichiamo che il maggior numero di persone possa contribuire a questa iniziativa".