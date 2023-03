Il Pd di Riccione ha  approvato la candidatura a Segretario di Riziero Santi

Ieri sera la partecipata Assemblea degli iscritti del Pd di Riccione ha approvato la candidatura a Segretario del Partito Democratico di Riziero Santi, candidatura avanzata nei giorni scorsi con un appello rivolto da 86 iscritti al Partito. In apertura è stato espresso il percorso elettivo previsto dallo Statuto e condiviso con tutti gli iscritti prima del passaggio formale in Assemblea dei delegati in programma il prossimo giovedì. Il candidato, ha relazionato sul suo progetto politico: “Una nuova stagione” per il partito di Riccione e dopo essersi soffermato sulla situazione politica del dopo primarie a livello nazionale ha subito affrontato la realtà riccionese e la sua prossima struttura organizzativa, offrendo spunti di riflessioni ed indicazioni precise di lavoro. Sull’amministrazione comunale Santi ha sottolineato il lavoro positivo di questi ultimi mesi e ha indicato i vari contributi e competenze che il Pd potrà offrire alla gestione politica e amministrativa della città. “Strumento e non fine” la definizione che ha dato del nuovo Pd riccionese “un partito aperto e attivo che sta sugli argomenti con passione e competenza dove saranno gli iscritti a prendere le decisioni”.