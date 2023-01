Il Pd di Santarcangelo chiama a raccolta la base per fare il punto sui temi congressuali

Nel percorso di preparazione al nuovo congresso nazionale di Febbraio, il Partito Democratico di Santarcangelo organizza un momento di confronto pubblico per dare voce alla base, raccoglierne istanze e suggerimenti. L’appuntamento è lunedì 9 gennaio alle 21 nella sala conferenze dell’Hotel della Porta e al centro del dibattito con la segretaria Paola Donini, i segretari di circolo e gli alleati ed elettori del centrosinista ci saranno appunto i temi congressuali.

“In questa fase di ridefinizione di obiettivi e priorità crediamo sia importante costruire un momento in cui gli elettori del centrosinistra possano intervenire in prima persona. Il Partito Democratico ha già svolto una prima parte di percorso congressuale attraverso i suoi circoli territoriali, ora, prima di concludere il congresso con la scelta del/la nuovo/a segretario/a crediamo sia utile un percorso allargato per condividere e costruire un proficuo percorso comune. Siamo dunque qui a chiedere anche l’importante contributo di tutti alla discussione che faremo insieme” si appella agli elettori del centrosinistra e a tutti i cittadini la stessa Donini,