Il Pd elegge il più giovane segretario di circolo riminese: è Mattia Metuli

Il Pd riminese ha eletto il segretario di circolo più giovane: si tratta di Mattia Metuli, 20 anni, giovane imprenditore e attivista nei Giovani Democratici. Mattia è fieramente un italiano di seconda generazione, da famiglia albanese. Sarà il segretario del circolo Pd Bellariva, Marebello, Rivazzurra e Ghetto Turco.

“Questo mio nuovo impegno procede nel solco del rinnovamento che ha portato persone come Jamil Sadegholvaad alla guida del Comune di Rimini o candidati come Edoardo Carminucci a entrare in Consiglio Comunale con un consenso tanto rilevante - commenta il 20enne - Soprattutto a lui e alla comunità dei Giovani Democratici vanno i miei ringraziamenti. Come voglio anche ringraziare i militanti storici di questo circolo, che hanno saputo essere un punto di riferimento per il territorio e assieme ai quali dovremo infondere nuova linfa alle sedi decisionali del nostro partito. Lavoro, ambiente, diritti e parità in ogni loro declinazione saranno i nostri capisaldi. Siamo al servizio della comunità, il bello comincia ora!”.