Il Pd schiera la coppia Sadegholvaad-Bellini per la conquista di palazzo Garampi

Investitura ufficiale per il candidato a sindaco e la candidata a vice-sindaco che lanciano un appello agli alleati del centrosinistra e soprattutto al M5s per correre uniti alle elezioni amministrative

Per Jamil Sadegholvaad, assessore dell'attuale giunta Gnassi, arriva l'investitura ufficiale da candidato sindaco del Pd a Rimini in ticket con la 'petittiana' Chiara Bellini come vicesindaco. Il risultato è arrivato al termine della lunga assemblea che si è tenuta lunedì sera alla presenza del responsabile dem per gli Enti locali, l'ex ministro Francesco Boccia. "Il Pd è un partito che ha Rimini nel cuore - ha spiegato Boccia nel presentare i due candidati - e la scelta è giunta al termine di una riflessione politica che coincide con gli impegni presi per la ripartenza del Paese dopo la pandemia. Jamil rappresenta la Rimini del mondo aperto, mentre Chiara è la sintesi della società civile".

"I due candidati - ha aggiunto Emma Petitti, presidente dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e a lungo anche lei in lizza per la candidatura a sindaco - arrivano dalla volontà di costruire un progetto politico nella consapevolezza che il risultato di queste elezioni saranno fondamentali per il Pd. Come forza politica, in città vanta il credito di una buona amministrazione negli ultimi 10 anni. Adesso dobbiamo essere all'altezza di questa domanda di buona politica e, per quanto mi riguarda, sono pronta a lavorare con Jamil per scrivere una nuova pagina della città".

"Dobbiamo partire subito per un'inedita campagna elettorale estiva - ha quindi sottolineato Jamil Sadegholvaad. - Lavorare a testa bassa per raggruppare la coalizione del centrosinistra, allungando la mano anche verso i grillini, per portare avanti il lavoro fatto negli ultimi 10 anni. Come assessore dell'amministrazione uscente posso dire che lasciamo una città con le spalle economicamente solide avendo, in questi anni, più che dimezzato il debito del Comune. Tante cose, però, sono ancora da fare come contrastare le diseguaglianze sociali e la coalizione dovrà essere unita su questi progetti. Adesso ci aspettano 100 giorni di campagna elettorale". "Un progetto che mi onora e mi spaventa - ha concluso Chiara Bellini che arriva alla campagna elettorale senza una tessera di partito provenendo infatti dal mondo civico. - Ho esperienze nel lavoro di gruppo e questo è importante per fare squadra".