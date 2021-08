Il Popolo della Famiglia appoggia Enzo Ceccarelli a sindaco di Rimini

Endorsement per Enzo Ceccarelli a sindaco di Rimini per il centrodestra da parte del Popolo della Famiglia che, in una nota stampa, appoggia la corsa del candidato verso palazzo Garampi. In una nota stampa il partito spiega come il nome dell'ex sindaco di Bellaria li abbia "convinti a superare ogni indugio e a prendere parte alla coalizione di partiti e liste civiche che lo sostengono. Il Popolo della Famiglia ritiene che il profilo personale, l’esperienza amministrativa e il radicamento nei valori umani e cristiani, facciano di Enzo Ceccarelli una persona all’altezza del compito che lo attende. La competenza e lo straordinario buon senso del padre di famiglia, sono gli aspetti che più colpiscono dell’uomo, oltre alla sua accessibilità, dimostrata da una storia di amministratore che ha eletto a metodo di lavoro il confronto coi cittadini. Nei prossimi giorni, Il Popolo della Famiglia porterà all’attenzione del candidato sindaco alcuni punti programmatici che gli sono propri e che possono essere riassunti nello slogan “favor vitae”, cioè più attenzione alla vita e al fattore persona nelle scelte; provvedimenti dettagliati che possano essere una risposta a misura dei bisogni di ciascuno. Chiederemo interventi a favore della maternità e delle famiglie che si fanno carico di anziani e disabili. Chiederemo più attenzione ai giovani che vogliono mettere su famiglia e fare impresa. Più vicinanza ai problemi dei quartieri mediante l’istituzione di organismi partecipativi. Ascolto attento delle famiglie che chiedono aiuto e continuità scolastica per i figli in questo interminabile periodo pandemico che potrebbe riservarci nuovi episodi di recrudescenza. Lasciamo ad altri l’idea visionaria di una Rimini ‘dove tutto si immagina’, noi, più modestamente, vorremmo occuparci di fare della città un luogo dove ciò che si promette nel programma di governo, si realizza".