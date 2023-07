Il post contro Patrick Zaki: "Studente a scrocco e si laurea in studi gender". Bufera sul consigliere leghista

Bufera sul consigliere leghista del Comune di Santarcangelo Marco Fiori dopo un post social con frasi discutibili rivolte a Patrick Zaki commentando la laurea conseguita dal ragazzo in videocollegamento. Queste le esternazioni di Fiori: "'Egiziano (che gli egiziani non vogliono). Studente a Bologna (a scrocco). Non parla una parola di italiano. Il nostro governo si è stracciato le vesti dandogli la cittadinanza italiana (io in consiglio ho votato contro). Si laurea in Studi Gender. Non basta ancora con sto scempio?'.

Insorgono i gruppi consiliari del Partito Democratico, di Più Santarcangelo e di Pensa - Una Mano per Santarcangelo che nel febbraio 2021 avevano proposto la cittadinanza onoraria di Santarcangelo, poi concessa a Patrick Zaki, studente egiziano dell'ateneo di Bologna.

“Le parole di Marco Fiori purtroppo non stupiscono più. Anche quando sono inqualificabili e indegne come quelle rivolte a Patrick Zaki in un mix di razzismo, discriminazione e spregio dei diritti civili. Lo erano state, a dicembre, quelle sui tifosi del Marocco che festeggiavano una vittoria al Mondiale di calcio venendo definiti “scimmie urlatrici”. Nell’occasione chiedemmo invano al consigliere di dimettersi dal consiglio ed è inutile ripetersi anche oggi conoscendo il soggetto, che, per fortuna della città, continua a essere capogruppo praticamente solo sulla carta. Sì, perché fra una “sparata” inqualificabile e l’altra sui social, alle sedute non si presenta praticamente mai. Non viene in aula ad affrontare le tematiche di Santarcangelo come da mandato dei suoi elettori, brilla per assenze istituzionali salvo poi riapparire ciclicamente su Facebook dando il peggio di sé. Sarebbe quantomeno opportuno che la Lega prendesse le distanze dal suo capogruppo, ma sappiamo già che non accadrà. Continueremo per fortuna a vedere la sua sedia vuota in aula e a inorridire purtroppo di fronte ai suoi scritti”.

Lo studente, com’è noto, è stato in carcere in Egitto dal 7 febbraio 2020 al dicembre 2021, e il suo processo è ancora in corso. Zaki è libero ma in attesa di giudizio nel suo Paese nord-africano, in cui è accusato di sovversione e notizie false.