Il presidente Mattarella ha ricevuto i vertici del Meeting

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Fondazione “Meeting per l’Amicizia tra i Popoli”, Bernhard Scholz, accompagnato dal Consigliere di Amministrazione della Fondazione, Giorgio Vittadini, e dal Direttore della Fondazione Meeting, Emmanuele Forlani. "Siamo grati al presidente Mattarella per la cordialità dell’incontro di oggi e per l’attenzione costante che riserva al messaggio di pace e di amicizia fra i popoli del Meeting di Rimini", il commento di Bernhard Scholz al termine dell’incontro.