Il PSI sostiene i candidati socialisti nella lista Cattolica Coraggiosa con Franca Foronchi sindaco

La Federazione Provinciale e la Sezione di Cattolica del Partito Socialista Italiano sostengono ufficialmente la lista Cattolica Coraggiosa, che correrà alle Elezioni Comunali del 3-4 ottobre proponendo come candidata Sindaca la Professoressa Franca Foronchi, nome su cui hanno deciso da tempo di convergere tutti i partiti e le liste civiche del centrosinistra. Tra i 16 candidati "coraggiosi" ci saranno quattro socialisti cattolichini, due uomini e due donne, guidati dal referente locale del PSI Roberto Borghini. "Qualsiasi altra candidatura che si definisca socialista fuori da questo schieramento - spiega una nota stampa - è da ritenersi del tutto estranea al percorso del PSI, la cui scelta politica è stata avallata anche dal Segretario Nazionale Enzo Maraio e dal Segretario Regionale Marco Strada, accorsi a Cattolica in data 7 agosto per portare il loro sostegno alla Candidata a Sindaco Foronchi e alle quattro candidature socialiste al Consiglio Comunale".