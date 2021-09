Il restauro di Palazzo Lettimi, le politiche per le spiagge libere: gli interrogativi di Italia Nostra ai candidati

Così Italia Nostra: "Abbiamo sottoposto ai candidati quesiti su alcuni dei temi che ci hanno visto in questi anni in prima linea confrontarci a volte con toni anche aspri contro le amministrazioni del nostro territorio"

Sono cinque le domande che Italia Nostra Rimini ha inviato via email alle segreterie dei candidati sindaco alle prossime elezioni che si svolgeranno nella città di Rimini. "Seguendo i principi che da sempre contraddistinguono la nostra associazione e che principalmente ci vedono impegnati nella salvaguardia del patrimonio culturale e naturalistico del nostro territorio abbiamo sottoposto ai candidati quesiti su alcuni dei temi che ci hanno visto in questi anni in prima linea confrontarci a volte con toni anche aspri contro le amministrazioni del nostro territorio", viene rimarcato.

Questo il primo quesito: "Quale è il vostro programma in merito e come pensate di pianificare il restauro del patrimonio architettonico storico artistico, della città, di proprietà del comune come per esempio Palazzo Lettimi e S.Francesco?". Il secondo: "Siete d’accordo o contrari alla concessione trentennale di uno specchio acqueo antistante i Comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, del progetto per la realizzazione ed esercizio di una centrale eolica offshore presentato da Energia Wind 2020 S.r.l. nel marzo 2020 che prevede la realizzazione di 59 aeregeneratori a 5,4 miglia (10 km) dalla costa e attualmente in fase di valutazione?".

Il terzo: "Nel programma dei primi cento giorni è prevista la nomina di un/a direttore/a del polo Museale, della biblioteca Gambalunga e del teatro Galli?". Quarto interrogativo: "È prevista l’adesione e la pianificazione di un serio programma per la riduzione delle emissioni, attraverso la collaborazione con le “Città solari”? se si illustratelo sinteticamente". E ancora: "È prevista la creazione di un comitato scientifico ed un programma di incontri, per la condivisione dei progetti culturali, con le associazioni ? se si illustratelo sinteticamente". Infine: "Quali saranno le politiche per le spiagge libere presenti nel territorio del Comune?"