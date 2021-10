Il segretario regionale Calvano brinda alla vittoria: "Successo straordinario per il Pd e il centrosinistra"

Brinda alla vittoria elettorale il segretario regionale del Pd dell'Emilia-Romagna Paolo Calvano che, in una nota stampa, sottolinea come "Lo scrutinio di questa tornata di Elezioni Amministrative prosegue ma si profila un successo straordinario per il Partito Democratico e il centrosinistra, in Emilia-Romagna e in tutto il Paese. La larga affermazione di Matteo Lepore a Bologna, quella altrettanto importante di Michele De Pascale a Ravenna, il netto vantaggio di Jamil Sadegholvaad a Rimini, che potrebbe tradursi in una vittoria già al primo turno, sono risultati importantissimi ottenuti grazie al prezioso lavoro che i candidati, i livelli locali del Pd e le altre forze delle coalizioni di centrosinistra hanno saputo svolgere. Lo stesso lavoro che ci ha portato ad essere davanti ai nostri avversari praticamente in tutti i Comuni sopra i quindicimila abitanti con la netta affermazione di Cesenatico e diversi ballottaggi nei quali possiamo aspirare alla vittoria tra due settimane. Anche i risultati a livello nazionale ci restituiscono il quadro di Pd in salute, unito, capace aggregare il centrosinistra e di battere una destra sempre più divisa e in confusione. Voglio complimentarmi e ringraziare tutte le nostre candidate e candidati, i segretari provinciali del Pd, i volontari, gli attivisti e tutti coloro i quali ci hanno consentito di ottenere questo risultato che sa di trionfo".