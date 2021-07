Il senatore Barboni: "Sosterremo con forza la candidatura di Rimini ad ospitare l’Eurovision"

"Sosterremo con forza la candidatura di Rimini ad ospitare l’Eurovision Song Contest 2022". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Antonio Barboni, dopo la conferma annunciata dalla Rai alle 17 città italiane che hanno ufficialmente presentato la candidatura. All’indomani della vittoria italiana nell’edizione di quest’anno tenuta a Rotterdam, la delegazione italiana ha immediatamente comunicato l’interesse dell’emittente pubblica nazionale a organizzare la manifestazione musicale per il prossimo anno. L’ente televisivo europeo, European Broadcasting Union (Ebu) insieme alla Rai nei prossimi giorni e comunque entro la fine di agosto, dovranno individuare la città ospitante che risponda ad una serie di criteri essenziali. "Rimini – continua il senatore – ha tutte le carte in regola per ospitare l’importante manifestazione canora europea, dalla capacità ricettiva all’offerta di servizi e logistica, con adeguate e numerose strutture presenti sul territorio, rispondendo quindi a tutti i criteri di selezione previsti. Forza Italia sosterrà convintamente l’importante candidatura della nostra città infatti a tal proposito ho già informato il collega, senatore Alberto Barachini, Presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Una grande occasione per la città di Rimini, soprattutto dopo il lungo periodo di chiusure dovute alla pandemia, di ritorno economico e d’immagine, non solo per la nostra città ma per la regione intera".