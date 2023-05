Il senatore Croatti invitato a far parte della commissione straordinaria contro l’intolleranza voluta dalla senatrice Segre

Lo scorso 19 gennaio è stata approvata all’unanimità in senato l’istituzione di una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. La mozione per istituirla è stata illustrata dalla senatrice Liliana Segre.

“È un grande onore per me far parte di questa commissione dalla stessa senatrice Segre. È doveroso battersi a difesa della dignità delle persone e della promozione del rispetto delle minoranze così come sancito dall’articolo 3 della nostra Costituzione. È una fase storica molto complicata e delicata, soprattutto per i nostri giovani. In tal senso particolare attenzione sarà prestata alla diffusione dei social media che possono favorire sentimenti di odio e campagne mirate alla discriminazione”. Commenta il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

La commissione, creata già nella scorsa legislatura per volontà proprio di Liliana Segre, sarà costituita da 20 componenti in ragione della consistenza dei Gruppi, e avrà compiti di osservazione, studio e iniziativa per l'indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche.